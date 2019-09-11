Стали известны шансы России выиграть ЧЕ-2019 по волейболу

Завтра, 12 сентября, стартует чемпионат Европы по волейболу. Сборная России претендует на самые высокие места на континентальном первенстве. Букмекеры оценили шансы россиян защитить свой титул, завоеванный в 2017 году.



Поставить на победу команды Туомаса Саммелвуо можно с коэффициентом 3.50. Это соответствует вероятности 25%. Сборная России в этом сезоне стала победителем Лиги наций — самого престижного коммерческого турнира среди волейбольных сборных.



В числе претендентов на победу также сборная Франции. Поставить на подопечных Лорана Тилли можно за 4.0 (22%). Франция примет решающие матчи турнира, финал чемпионата пройдёт в Париже.



Сделать ставку на сборную Польши можно за 4.5 (20%). Поляки перед чемпионатом усилились натурализованным кубинцем Вильфредо Леоном. Команда Витала Хейнена — действующий чемпион мира — стала ещё более грозной. На сборные Италии и Сербии можно сделать ставку за 6.5 (по 14%).



На первом групповом этапе сборная России сыграет в Любляне с командами Турции, Словении, Беларуси, Северной Македонии и Финляндии.



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