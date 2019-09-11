«Северсталь» — «Йокерит»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Северсталь» — «Йокерит» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Северстали» с учётом овертайма за 2.75.



«Йокерит» не очень высоко стоит в турнирной таблице, но это связано с тем, что финны на старте чемпионата потерпели два поражения от сильных клубов – они проиграли «Авангарду» и «Ак Барсу». Но последний матч с рижским «Динамо» им удался, где они победили со счётом 7:2. Обратите внимание, что они реализовали четыре большинства, притом что они не доминировали по броскам. За счёт класса они обыграли рижан. В ходе встречи соперник даже менял вратаря, выпустив Максима Третьяка, но и ему забили. Словом, финны на классе, как они умеют, чётко разыграли четыре большинства. Но при этом я в «Йокерит» не очень верю, особенно в плей-офф. Мне не очень нравится их тренер Марьямяки, но финны в него верят и не трогают его, оставляя на посту, хотя он ничего не выиграл ни со сборной, ни с клубом.



Мы привыкли, что в ходе чемпионата «Йокерит» набирает ход, выступает в целом удачно и находится высоко в турнирной таблице. Эта команда — один из фаворитов Запада. Поэтому может быть, что «Йокерит» с «Северсталью» будет выглядеть не так уж плохо, потому что отдыхал на пару дней больше, чем команда из Череповца.



«Северсталь» проиграла ЦСКА 0:4, но там было всё понятно – команда попала под танк. Три гола получила в равных составах, а четвёртую шайбу забросил Никита Нестеров в пустые ворота. ЦСКА доминировал по броскам, в два раза перебросал «Северсталь». Но у «Северстали» молодая и задиристая команда – на последней минуте матча состоялась драка, в которой игрок «Северстали» отстаивал свои права и команда показывала свой характер. Руководит командой Андрей Разин, у него молодые ребята, команда бежит, борется, так что «Северсталь» голыми руками не возьмёшь.



Что из этого следует? Во-первых, мне нравится коэффициент 2.75 в БК «Фонбет» на победу «Северстали» в домашнем матче, пусть даже по буллитам. Это для тех, кто любит риск. «Северсталь» со своим характером проигрывать два раза не должна, поэтому зацепить «Йокерит» в состоянии. Конечно, для этого надо провести очень сильный матч.



Но больше мне нравится ставка на мой любимый тотал больше 4,5, т. е. в этом матче мы увидим пять и более шайб. За это дают коэффициент 1.73. Почему я так думаю? Во-первых, результативность КХЛ в этом сезоне растёт, потому что лига переходит на более маленькие площадки. Во-вторых, я просто посмотрел матчи этих команд и увидел, что во всех матчах этого сезона, кроме одной игры «Йокерита», было заброшено пять и более шайб», — сказал Лысенков.



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