Аналитики назвали шансы Черчесова посетить шоу «Вечерний Ургант»

Сборная России 9 сентября победила Казахстан и практически обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020. Теперь букмекеры принимают ставки на то, что главный тренер команды Станислав Черчесов посетит шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.



Поставить на то, что Черчесов станет гостем программы Ивана Урганта до конца 2019 года, можно с коэффициентом 5.10. Это примерно 19% вероятности. Сделать ставку на то, что тренера в «Вечернем Урганте» в 2019 году не будет, можно за 1.13 (81%).



Футболисты не раз становились гостями шоу «Вечерний Ургант». Перед жеребьёвкой ЧМ-2018 игроки сборной России провели свою жеребьёвку в эфире передачи. Также в выпусках шоу появлялись Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Леонид Слуцкий, Артём Дзюба, Фёдор Смолов и другие игроки.