Букмекеры назвали нового фаворита ЧМ-2019 после вылета США

На ЧМ-2019 по баскетболу определились участники полуфиналов. На этой стадии турнир покинули два фаворита: сборная Сербии проиграла команде Аргентины, а американцы уступили сборной Франции. Букмекеры назвали фаворита турнира перед полуфиналами.



Поставить на Францию можно с коэффициентом 2.55. Это соответствует вероятности 34%. Команда Венсана Колле выдала героический матч с США, выиграла с преимуществом в 10 очков и теперь сыграет с Аргентиной (коэффициент 7.0, 14%). Латиноамериканцы в свою очередь обыграли Сербию, лишив чемпионат ещё одного гранда.



Шансы Испании аналитики оценили коэффициентом 2.90 (30%). Испанцы в своём четвертьфинале разобрались с Польшей и теперь сыграют со сборной Австралии (4.05, 22%). Австралийцы в 1/4 финала победили Чехию.



Полуфиналы ЧМ-2019 по баскетболу пройдут завтра, 13 сентября.