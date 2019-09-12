«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» с учётом овертайма за 1.93.



«В настоящий момент «Автомобилист» остаётся единственной командой КХЛ, ещё не потерявшей ни одного очка, притом что два раза уральцы побеждали за пределами основного времени. Честно говоря, не совсем понятно, как «Автомобилист» это делает. Там точно нет ощущения, что это «Монреаль Канадиенс» играет на первенстве водокачки, потому что все матчи получились от ножа, три из четырёх закончились в одну шайбу, а два из них и вовсе за пределами основного времени. Нет ощущения, как в случае с «Витязем», что екатеринбуржцы ухватили бога за бороду. Тут скорее ситуация «везёт тому, кто везёт».



Между прочим, «Салават Юлаев» вполне мог быть где-то рядом и подпирать тот же «Автомобилист» в турнирной таблице. Если бы, конечно, уфимцы славно не почудили в первом матче в солнечном Китае, где иногда складывалось ощущение, что они играют в хоккей в первый раз в жизни. Думается, после матча открытия Николай Цулыгин провёл индивидуальную воспитательную работу со всей командой сразу, и дальше у «Салавата» всё пошло путём.



Не будем забывать, что отчётным матчем хоккейный сезон в Уфе только открывается, то есть праздник, аншлаг, салют и так далее, но, честно говоря, сейчас уже совсем непонятно, кому это будет на руку. Точно так же ничего не понятно по статистике личных встреч, где есть микроскопическое преимущество башкирской команды за счёт первой пятилетки КХЛ, когда «Автомобилист» в основном не играл, а искал себя и деньги.



На выходе получается очень упорный матч, этакое классическое «бодалово» равных соперников. И 60 минут чистого времени – слишком мало, чтобы выявить в нём победителя. А за его пределами всё ясно – «Автомобилист» сейчас и отлично играет в овертайме, и бьёт буллиты. То есть гости победят за пределами основного времени. Для такого результата «Фонбет» предлагает весьма вкусную ставку», — сказал Лебедев.

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