«Локомотив» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» (Москва).



Ставка: победа «Динамо» с учётом овертайма за 2.15.



«Увы, не всё в порядке в королевстве ярославском. И победу, наконец-то пришедшую в 3-м туре к «Локомотиву», к героическому эпосу отнести нельзя никак, а вот к случайности, пожалуй, можно. Не случись шальной шайбы Савченко из средней зоны, сочинцы хозяев могли бы и дожать, тем более что по статистике они ярославцев превзошли. То есть проблем у «Локомотива» сейчас больше, чем вариантов их решения.



У «Динамо» пока всё спокойно, но бело-голубые нынче волею календаря заняты тем, что «зачищают» потенциальный низ турнирной таблицы Западной конференции. И пока соперники не слишком авторитетны, то у динамовцев всё в порядке. А как попался раздухарившийся со старта сезона «Витязь», так случилось первое в сезоне поражение.



То есть две проблемные команды сойдутся на ярославском льду для того, чтобы определить, кто из них менее проблемный. И таковым видится «Динамо», даже несмотря на то, что у «Локомотива» есть пусть и совсем небольшое, но всё-таки преимущество по личным встречам (22 победы против 19). Причём ярославцы вырвались вперёд буквально за два последних сезона, выиграв у москвичей пять последних матчей.



Думается, бело-голубые будут ломать этот тренд. «Динамо» победит, причём, скорее всего, за пределами основного времени, после тяжёлого 60-минутного и малорезультативного «бодания», — сказал Лебедев.

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