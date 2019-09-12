«Витязь» — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — ХК «Сочи».

Ставка: победа «Витязя» в основное время за 1.90.



«Мы уже видели «Витязь» во главе турнирной таблицы Западной конференции. Происходит подобное достаточно часто, приблизительно через два сезона на третий, и случается строго в начале нового чемпионата. Дальше сценарий известен: через какое-то время карета превратится в тыкву, придут взрослые дяди вместе с большими командами и дадут «витязям» по шеям. Но это еще впереди, а пока сентябрь – месяц «Витязя» и он весьма грамотно старается урвать по максимуму, пока лидеры КХЛ чешутся и неторопливо вползают в сезон.



Думается, что и у сочинцев «витязи» урвут, несмотря на то, что обе команды, по сути, готовились по одной методичке, и обе подвели пик формы к началу сезона. Просто у «Витязя» это получилось лучше, потому что соперники на старте чемпионата были немного попроще сочинских. А так обе команды похожи друг на друга даже стилистически, стараясь задавить соперников текущим преимуществом в «физике».



Но «Витязь», что ни говори, все-таки выглядит на льду веселее. Поэтому он забьет на пару шайб больше сочинцев и спокойно доведет матч до победы в основное время», — сказал Лебедев.



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