Эксперты оценили шансы увольнения Сульшера из «Манчестер Юнайтед»

В английской Премьер-лиге позади уже четыре тура. У «Манчестер Юнайтед» старт не задался: в четырёх матчах команда Уле-Гуннара Сульшера набрала всего 5 очков и занимает сейчас восьмую строчку в турнирной таблице. Букмекеры предложили ставки на увольнение норвежца.



Поставить на то, что Сульшера уволят из «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2019/20, можно с коэффициентом 2.57. За 1.45 предлагается сделать ставку на то, что известный в прошлом нападающий всё же сохранит свой пост до конца сезона.



Ранее с критикой норвежца выступил полузащитник команды Неманья Матич.



«Тренер должен выбирать состав, который будет бороться за титул, и если команда не побеждает, он будет нести за это ответственность», — сказал Матич.



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