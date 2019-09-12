Расширение РПЛ в сезоне-2020/21 — стали известны шансы

Президент ЦСКА Евгений Гинер минувшим летом высказал идею о расширении РПЛ. Более того, функционер заявил, что лигу можно расширить за счёт команд из Армении, Беларуси и Казахстана.



«Я не за возврат советского чемпионата. Вы правильно пишете, что если сейчас поднять два клуба из ФНЛ, то опять начнётся непонятно что. Здесь я согласен. Есть ереванский «Арарат», хороший, серьёзный клуб. Тот же «Кайрат», «Астана». Где есть частные хозяева, не какие-то бюджетные силы подтягивать», — сказал Гинер.



Букмекеры принимают ставки на то, что клуб из Армении, Беларуси или Казахстана войдёт в состав РПЛ уже в сезоне-2020/21. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 11.0. Это примерно 8% вероятности. Сделать ставку на то, что такого не произойдёт, можно за 1.01 (92%).



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