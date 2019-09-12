«Салават Юлаев» – «Автомобилист»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с учётом овертайма за 1.85.



«Игра очень-очень принципиальная. Только лишь потому, что матч пройдёт в Уфе, я отдам предпочтение хозяевам льда. По именам команды всё же одинаковые, а вот по игре сильнее, конечно же, екатеринбуржцы. Но, повторюсь, юлаевцы, на мой взгляд, победят, потому что дома играют. Они соберутся, выложатся полностью, домашние трибуны им в этом помогут.



Игра очень принципиальная, в том числе и с психологической точки зрения. Но она будет ещё и очень тяжёлой, так что уфимцы победят лишь по результатам овертайма либо серии буллитов. Так сказать, дожмут «Автомобилист», — сказал Кожевников.

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