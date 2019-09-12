«Локомотив» – «Динамо» М: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Динамо» (Москва).
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.95.
«Нас ждёт, я считаю, очень весёлая игра. Думаю, что победят здесь московские динамовцы в одну шайбочку. Команда более уверенная, сплочённая, психологически устойчивая.
«Локомотив» в настоящее время серьёзную силу собой не представляет, как это было раньше. Начало сезона у ярославского коллектива явно не задалось. Да и на днях вспоминали трагические события восьмилетней давности. Так что динамовцы сполна могут этим воспользоваться.
Молодёжь в Ярославле, конечно же, есть, но её сейчас вообще не видно. Да, она хорошая, но где все они?! Почему себя не показывают, не проявляют?! Выделить вообще некого. Они одну игру провели, сыграли, а в следующей их уже и след простыл. А «Динамо» помобильнее. Так что именно они и победят», — сказал Кожевников.
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