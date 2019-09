Na`Vi — Made in Brazil: прогноз на киберспортивный матч BLAST Pro Series Moscow

Завтра, 13 сентября, состоится матч первого игрового дня турнира BLAST Pro Series Moscow 2019 между Natus Vincere и Made in Brazil.



Ставка: победа Natus Vincere за 1.40.



Данный турнир станет последним для «рождённых побеждать» в таком составе и последним в игровой карьере великого человека и капитана Даниила «Zeus» Тесленко. В рамках StarLadder Major Berlin 2019 «рождённые» побеждать заняли 5-8-е место, проиграв в полуфинале коллективу NRG. Данный результат является худшим у ребят, если смотреть по мэйджорам. Na`Vi набрали какую-никакую форму в ходе StarLadder Major Berlin 2019. Я убеждён, что игроки команды Na`Vi захотят «проводить» капитана с почестями, чтобы его последний турнир в качестве игрока стал для него чем-то особенным.



Made in Brazil переживают не лучшие времена. За последние несколько месяцев MIBR не добились никаких результатов, которые бы можно было считать приемлемыми для команды такого уровня. 7-8-е место в рамках ECS Season 7 Finals и ESL Pro League Season 9 Finals. После этих событий команду покинул felps, а на его место пришёл бывший игрок Luminosity Gaming — LUCAS1. Также ходили слухи, что Made in Brazil пытались выкупить некоторых игроков из коллектива FURIA, но безуспешно. В любом случае в рамках ESL One Cologne 2019 обе бразильские команды выступили, мягко говоря, плохо.



Не думаю, что новый игрок в MIBR спустя столь малое время что-то изменит в общей силе коллектива. Я думаю, что MIBR проявят себя примерно так же, как и при игре с тренером. В прошлый раз Na`Vi крайне уверенно обыграли бразильцев на двух картах. Поэтому считаю, что и в bo1 не должно возникнуть никаких проблем.