Испания – Австралия: прогноз В. Гомельского на 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч 1/2 финала мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года Испания – Австралия.



Ставка: победа Австралии с форой (+6,5) за 1.44.



«Я не вижу в этой паре явного фаворита или аутсайдера. Интересно, что обе команды в позиционном нападении придерживаются схожей тактики. В обеих командах есть центровые, которые активно участвуют в развитии и завершении атак. В Испании — Марк Газоль, который пока плохо попадает трёхочковые броски, но в краске опасен не только тем, что сам умеет завершать, но и тем, что отлично ассистирует партнёрам.



У австралийцев мощный Бэйнс далеко от кольца не уходит. Но меняющий его Богут не прочь, получив мяч метров в 4-5 от кольца, отдать пас входящему партнёру. Естественно, что у обеих команд есть игроки, которые создают дополнительную угрозу кольцу соперника одним своим присутствием на поляне.



У испанцев разыгрался Рикки Рубио. Этот разыгрывающий готов отдать ассист в любой момент. Но и сам готов атаковать после откидки на дугу с границы трёхсекундной зоны. Очень стабильно атакует из-за дуги ветеран Руди Фернандес. В четвертьфинальной игре потерял бросок Виктор Клавер, но он может его и найти. Кроме того, Испания очень высокорослая команда и создаёт активность в борьбе за отскоки под чужим кольцом. Братья Эрнангомес и Ориола в этом большие специалисты.



А я ещё не назвал Серхио Льюлля, который проводит не лучший в карьере турнир. Но он умеет взять ответственность за результат на себя и решить проблему.



У Австралии многие эксперты считают явным солистом Пэтти Миллса. Соглашусь, что Миллс с его снайперскими качествами, обыгрышами 1х1, скоростью и фантазией очень опасен. Но мне гораздо больше интересна игра Джо Инглса. Форвард с ростом 206 см, отличной техникой и неплохим дальним броском является дополнительным разыгрывающим в позиционном нападении. Его передачи на Богута или Бэйнса всегда остры и неожиданны для соперников. А есть ещё настойчивый и опытный Мэттью Деллавидова. У него и с передачей все в порядке, и с броском. В матче против Чехии Австралия показала, что есть у команды и отличные ролевики — Гулдинг, Лондейл, Кей. Я думаю, что этот полуфинальный матч будет интересным и напряжённым», — сказал Гомельский.

Испания – Австралия, Аргентина – Франция. Прогноз на матчи ЧМ-2019 После вылета американцев шанс появился у каждого. Соперники будут грызть паркет в борьбе за золото.