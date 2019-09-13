СКА — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на противостояние КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — ЦСКА.
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.87.
«Первое «армейское» дерби на горизонте. Команды показывают противоречивые результаты – как мучился СКА в Екатеринбурге, какие проблемы испытывал с «Сибирью» у себя дома, хоть и победил.
ЦСКА выиграл 7 матчей подряд у «Торпедо», но теперь всё закончилось, хоть и проиграли в овертайме. Обе команды ищут какие-то правильные настройки – как встроить Секача в командную игру, как разбудить Кагарлицкого? Словом, вопросов больше, чем ответов.
Я обратил внимание на то, что в прошлом сезоне в Петербурге команды играли сплошные низы – 5 из 5. Два раза в регулярке, три раза в плей-офф. Не думаю, что тенденция может поменяться, так как играют лидеры, и в такой ситуации гораздо важнее не проиграть. Поэтому низ вполне может зайти», — сказал Казанский.
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