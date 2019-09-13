«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Арсенал» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 13 сентября, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.



Ставка: победа «Зенита» и меньше 4 мячей в матче за 1.88.



«Как правило, эти команды выдают результативные матчи в Туле, а в Петербурге всё гораздо скромнее.



«Зенит» по игре оставляет много вопросов — два домашних матча из трёх он не выиграл (у «Краснодара» и «Ахмата»). С грозненцами ещё и в большинстве играли. Победили только «Тамбов». И это единственный верховой матч «Зенита» в сезоне.



Структура игры будет предельно понятной. «Арсенал» будет рассчитывать на оборону, контратаки, дальние удары, возможность убежать. «Зенит» будет играть в давление, это команда умеет делать. Но и результат ему нужен. Впереди непростой выезд в Лион. А сейчас приоритетная задача у «Зенита» — хорошо начать в еврокубках. И сразу же неприятный выезд к французам.



Думаю, что в этом матче множества забитых мячей быть не должно. Думаю, «Зенит» будет играть так, как он играл против «Спартака». «Зенит» умеет это делать — команда очень мало пропускает. Ну а свой шанс впереди «Зенит» наверняка найдёт благодаря Дзюбе и Азмуну. После сборных сразу собраться будет непросто. Но дома свои болельщики, да и класс игроков должен сказаться.



Сыграл бы за 1,88 победу «Зенита» через тотал меньше 3,5 мяча. Можно было бы даже с более жирным коэффициентом сыграть через тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Генич.

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