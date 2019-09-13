СКА – ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.50.



«Обе команды неплохо начали сезон, показывают качественный хоккей. Для меня фаворитом является ЦСКА, даже несмотря на то, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Это две очень хорошие команды, обладающие сильными составами. Нас ожидает ровная, упорная игра, но я отдаю предпочтение ЦСКА, даже учитывая тот факт, что в прошлом сезоне выездные матчи со СКА сложились не очень успешно.



Не жду много шайб в этой игре, потому что это команды, которые со старта сезона ведут борьбу за лидерство. И они хотят уже сейчас играть на максимуме возможностей, особенно между собой. Команды уделят больше внимания обороне, чем нападению.



Можно отметить новичка ЦСКА Иржи Секача. Он уже забивал шайбы за свой новый клуб и должен хорошо проявить себя как в этой игре, так и в целом в сезоне. В прошлом сезоне он отлично играл в «Ак Барсе», но минус в том, что он часто бывает травмированным. Если не будет проблем со здоровьем, то он может стать лидером команды», — сказал Вуйтек.