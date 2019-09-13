«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру 9-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Арсенал» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Зенита» в один мяч за 3.75.



«После матчей сборных всегда самые тяжёлые туры на самом деле. У лидеров очень много игроков уезжают в сборные, и после этого сложно сразу находить свою игру.



Во многих чемпионатах есть такое, что топ-клубы просят не встречаться с себе подобными после встреч сборных. Не знаю, будет ли сейчас Тула попроще для «Зенита». Дзюба, Оздоев, Жирков играли за сборную, проделали огромный объём работы, особенно в Шотландии.



Что касается Тулы, то, конечно, она не та, что в прошлом сезоне. Нет Джорджевича, Бакаева и Мирзова — по сути, трёх ведущих футболистов. Заменить эту тройку очень сложно. По классу у «Зенита», конечно, есть преимущество.



Безусловно, чаша в 50 тысяч болельщиков будет давить на гостей. «Зенит» уже привык играть в такой атмосфере.



В последних пяти играх у команд по три победы. Правда, дважды успели проиграть туляки, у питерцев одна неудача — в Уфе.



Но всё-таки «Зенит» не имеет права терять здесь очки. Да, матч будет сложным, особенно после сборных. Но у Тулы сейчас не такая бегущая атака. Луценко не молод, Кангва после травмы. Есть Лесовой, он в порядке. Но этого мало. Думаю, «Зенит» вымучит победу, но она будет в один мяч — не больше», — сказал Титов.

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