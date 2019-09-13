«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ—2019/20 «Ак Барс» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.60.



«Если не считать слегка подпорченного настроения от поражения в первом матче сезона, то у «Ак Барса» всё хорошо. И уж совсем отлично по сравнению с теми сезонами, когда казанцев возглавлял Зинэтулла Билялетдинов. Мэтр сбрасывать предсезонные нагрузки не торопился, поэтому его «Ак Барс» входил, а точнее, влезал в сезон тяжко, как по пьяни в коньках влезают на шифоньер. Так что нынче у нас просто сказка, а не «Ак Барс». Другое дело, каким он будет к плей-офф, ну так посмотрим.



У «Магнитки» дело совсем худо. Замена Яндача на Воробьёва пока видится заменой шила на мыло и ни к какому результату не привела. А хозяин клуба Виктор Рашников – мужик суровый. Менять тренеров как перчатки точно не позволит. Тут скорее директору Величкину придётся паковать чемоданы. Тем более что опыт у него уже есть, пришлось Геннадию Ивановичу как-то переживать непогоду под тёплым крылом тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева и заниматься созданием МХЛ. Так ведь опыт может повториться.



И уж если «Магнитка» ничего не смогла сделать с «младшим братом», проиграв в Нижнекамске всухую, то для «старшего брата» проблем вообще возникнуть не должно. Такую «Магнитку» надо закатывать не только под лёд, а прямо под бетонную подушку родной «Татнефть-Арены». Поэтому «Ак Барс» победит, сделает это уверенно, с шутками и прибаутками и забьёт минимум на пару шайб больше «Магнитки», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Металлург Мг». Прогноз: Азеведу передаст привет Кошечкину Встреча в Казани станет для «лис» третьей выездной за пять суток.