«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ—2019/20 «Ак Барс» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.60.
«Если не считать слегка подпорченного настроения от поражения в первом матче сезона, то у «Ак Барса» всё хорошо. И уж совсем отлично по сравнению с теми сезонами, когда казанцев возглавлял Зинэтулла Билялетдинов. Мэтр сбрасывать предсезонные нагрузки не торопился, поэтому его «Ак Барс» входил, а точнее, влезал в сезон тяжко, как по пьяни в коньках влезают на шифоньер. Так что нынче у нас просто сказка, а не «Ак Барс». Другое дело, каким он будет к плей-офф, ну так посмотрим.
У «Магнитки» дело совсем худо. Замена Яндача на Воробьёва пока видится заменой шила на мыло и ни к какому результату не привела. А хозяин клуба Виктор Рашников – мужик суровый. Менять тренеров как перчатки точно не позволит. Тут скорее директору Величкину придётся паковать чемоданы. Тем более что опыт у него уже есть, пришлось Геннадию Ивановичу как-то переживать непогоду под тёплым крылом тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева и заниматься созданием МХЛ. Так ведь опыт может повториться.
И уж если «Магнитка» ничего не смогла сделать с «младшим братом», проиграв в Нижнекамске всухую, то для «старшего брата» проблем вообще возникнуть не должно. Такую «Магнитку» надо закатывать не только под лёд, а прямо под бетонную подушку родной «Татнефть-Арены». Поэтому «Ак Барс» победит, сделает это уверенно, с шутками и прибаутками и забьёт минимум на пару шайб больше «Магнитки», — сказал Лебедев.
- 13 сентября 2019
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 12 сентября 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 11 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00