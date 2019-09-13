СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: меньше 5 шайб за 1.87.



«Сегодня в сфере нашего внимания находится потенциальный финал Западной конференции под кодовым названием «пони – кони» или, как говорят серьёзные люди, «Цирк на конной тяге». Именно таким финал Запада был четыре раза за пять последних сезонов, и пока на горизонте не видно никого, кто может влезть в эти суровые «армейские» разборки.



ЦСКА и СКА и в турнирной таблице идут рядышком, как сицилийские братья, совсем скоро они скушают «Витязь» (точнее, «Витязь» скушается сам) и начнут наращивать отрыв от всей остальной конференции, где что ни команда, то скопище проблем.



Статистика личных встреч свидетельствует о том, что в регулярных сезонах хозяева «конского междусобойчика» выигрывают почти в три раза чаще, чем гости. В плей-офф потом всё это множится на ноль, там игра идёт уже по другим правилам, но общий тренд регулярного сезона год за годом сохраняется. Именно этот факт и заставляет нас повнимательней присмотреться к питерцам, хоть объективно в начале сезона они москвичам уступают. В грядущем матче будет всё: и месть за прошлогодний финал, и битва за лидерство в нынешнем сезоне. И переполненные трибуны, болеющие за конкретную команду, да ещё как болеющие.



Но при всём при этом даже при «домашнем» судействе в пользу СКА москвичи всё равно выглядят основательней и способными переламывать тренды. Нас ожидает малорезультативная, но сильно громыхающая битва, в котором оба соперника на двоих вряд ли забросят более четырёх шайб. И гости в конце всё-таки смогут пережать хозяев. В одну или две шайбы, не более, но зато в основное время. Для такого результата неплохую ставку даёт «Фонбет», и это предложение достойно как минимум изучения», — сказал Лебедев.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Кудашов и Никитин не станут торопиться ЦСКА уступил в Нижнем Новгороде, матч со СКА – прекрасный шанс исправиться.