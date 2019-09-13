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«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Арсенал». Встреча начнётся сегодня, 13 сентября, в 20:00 мск.

Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.90.

«В 7 матчах «Зенита» в этом сезоне прошла ставка «ТМ (2,5)». Единственная встреча, выбивающаяся из этого ряда, – с «Тамбовом».

В преддверии этой встречи нужно учитывать два важнейших фактора: во-первых, много футболистов «Зенита» играли за сборную, во-вторых, впереди у коллектива Семака лигочемпионский матч с «Лионом». На «сборников» «Зенита» легла очень серьёзная нагрузка. Дзюба, Оздоев, Жирков сыграли полные матчи. И с этим нельзя не считаться.

«Арсенал» выдаёт разные результаты. Было несколько побед кряду, потом поражение от ЦСКА, которое получилось не совсем логичным, учитывая, как складывалась игра.

Думаю, «Арсенал» в Питере будет играть примерно так же, как Казахстан играл против России: в закрытый, простой футбол. Мне представляется, что «Зениту» придётся очень непросто и серия низов продолжится», — сказал Казанский.

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