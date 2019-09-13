«Зенит» – «Арсенал»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Арсенал».
Ставка: ТМ 3 голов в матче за 1.50.
«Первый матч после перерыва на игры сборных не всегда удаётся. Без сомнений, «Зенит» — фаворит в этой встрече, но игра будет очень сложной. Плюсом для «Зенита» будет то, что Дриусси восстановился после травмы и сможет принять участие в матче. Но стоит учитывать то, что «Зениту» предстоит играть в Лиге чемпионов, и непонятно, как Семак будет ротировать состав.
«Зенит» за восемь туров пропустил всего три мяча. Основные центральные защитники Ракицкий и Иванович не вызваны на матчи сборных, они спокойно готовятся к предстоящему туру. Поэтому «Арсенал» вряд ли сможет забить, и в целом это будет нерезультативный матч», — сказал Непомнящий.
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