«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на игру 9-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Арсенал».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.93.



«Давайте посмотрим, с чем подошли команды к этой игре и что было в предыдущем туре. Вы, наверное, помните, как «Арсенал» играл с ЦСКА и открыл счёт, когда Лесовой забил мяч, но потом всё-таки не устояли туляки и проиграли 1:2. Что касается «Зенита», была доблестная, но очень сложная победа над «Спартаком» 1:0 благодаря голу Жиркова, но «Зенит» ничем особенным себя не проявил.



«Зенит» занимает второе место, делит его с «Краснодаром» и «Ростовом». А «Арсенал» находится на седьмом. С такими показателями «Зенит» вступает в Лигу чемпионов, которая придёт очень скоро после матча с Тулой, уже 17 сентября, а затем сразу продолжение чемпионата. И, наверное, питерцы хотели сделать какой-то задел, чтобы потом со спокойной головой заниматься Лигой чемпионов. Но не получилось. В частности, не получилось из-за того, что не так удачно они сыграли дома. Ведь если взять таблицу чемпионата и посмотреть, как команды играют на своём и на чужом поле, то на чужом поле абсолютный лидер — «Зенит», а если взять матчи на своём поле, то здесь они всего лишь на седьмом месте.



И это притом что, если взять статистику Российской Премьер-Лиги, «Зенит» без поражений в 10 матчах подряд на своём поле, но вот эти две ничьи дома помешали команде. Можно это учитывать и в нашем с вами прогнозе. «Арсенал» — команда боевая, команда, которая и забьёт, и пропустит. «Зенит», конечно, будет стараться победить, тем более на своём поле. Но мне кажется, что питерцы попробуют это сделать малой кровью, если кому-то это вообще удаётся с тульским «Арсеналом». Потому что и здесь взять своё надо, но и не очень перенапрячься перед матчем с «Лионом». Я думаю, что будут такие расклады.



«Арсенал» играет в гостях. Берём последние их 10 матчей в гостях: пять побед, четыре ничьи и всего одно поражение. Эта команда может сыграть спокойно и не в своих стенах.



У «Зенита» дисквалификация Оздоева. Он получил четвёртую жёлтую карточку, для команды это потеря. Не будем забывать, что многие футболисты вернулись из сборных, это тоже может сказаться на их состоянии и форме.



Если говорить об общей какой-то статистике, то между командами состоялось девять матчей, из них пять побед «Зенита», одна ничья и три победы «Арсенала». Вспомним сезон 2018-2019 годов, здесь 1:0 «Зенит» выиграл на своём поле, но Тула у себя дома победила со счётом 4:2, причём на 72-й и 74-й минутах, в конце матча, они забили два решающих мяча.



Вот такой расклад на этот матч. Вспомним про мой тезис о попытке сделать всё малой кровью. Исходя из этого, в этом матче я поставлю на матч «Зенит» — «Арсенал», что команды в общей сложности забьют два или менее голов», — сказал Гусев.

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