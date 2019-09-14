«Реал Мадрид» — «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Леванте».



Ставка: «Реал» победит за 1.25, «Леванте» не забьет за 2.30.



«Игра «Реал Мадрид» — «Леванте» очень важна мадридцам, потому что это может быть первый официальный матч, в котором сыграет Эден Азар. Также важным фактором является то, что Гарет Бэйл пропустит этот матч из-за дисквалификации, а он был лучшим игроком «Реала» на старте сезона.



«Леванте» будет очень тяжело: когда «Реал Мадрид» играет дома, он всегда создает много моментов для взятия ворот. В хорошей форме находятся Бензема, Винисиус, Кроос, Модрич, Каземиро – «Леванте» будет очень тяжело.



«Реал» набрал 5 очков в трех стартовых турах – 1 победа и 2 ничьи. У «Леванте» 6 очков – 2 победы, одно поражение. Очень интересно посмотреть, как «Реал Мадрид» сыграет второй домашний матч, потому что в первом, с «Вальядолидом», была добыта всего лишь ничья. Это плохой результат для «Реала».



У «Реала» будет много моментов, команда будет много времени владеть мячом, но у «Леванте» очень хорошая защита, команда будет играть на контратаках. Мой первый прогноз на эту игру – «Реал» победит. Второй прогноз – «Реал» забьет минимум один гол во втором тайме. Третий прогноз – «Леванте» не забьет».



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