«Спартак» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Урал» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.



«Парфёнов против «Спартака» — это интересно. Но «Урал» сейчас не в лучшем состоянии, в какой-то застой попала команда. Не знаю, с чем это связано. Возможно, пауза пойдёт на пользу. А так в последних шести матчах лишь одна победа.



У «Спартака» в сборных играли Джикия, Зобнин и Бакаев. «Сборникам» всегда тяжелее отходить. Но тот же Бакаев молодой — играй и играй. Восстановление должно идти автоматом. Можно даже ничего особенного не делать. Джикия — боец, он даже на жилах может играть. Зобнин — железный человек, объём даст всегда.



У «Спартака» в четырёх последних встречах три поражения. Но больше одного мяча пропускали только от «Браги». Из Лиги Европы вылетели, это жаль. Теперь надо держать концентрацию в чемпионате, добывать результат.



Пропустить «Спартак» может и здесь. Без этого «Спартак» не «Спартак». Команда Парфёнова почти постоянно забивает, разве что с «Локомотивом» и «Динамо» было совсем тяжело. «Спартаку» в любом случае надо приобретать солидность, которая могла бы помочь дожимать соперников, которые особенно ни на что не претендуют. Болельщики помогут. А футболисты перед ними в долгу.



Но всё-таки опасаюсь ставить на «Спартак». Хотя мне и кажется, что он выиграет 2:1, но это «Спартак», могут быть всякие неожиданности. Так что возьму более обширный вариант — «2-3 гола в матче».



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