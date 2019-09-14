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«Спартак» — «Урал»: прогноз Георгия Черданцева на матч Российской Премьер-Лиги

«Спартак» — «Урал»: прогноз Георгия Черданцева на матч Российской Премьер-Лиги
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал».

Ставка: «Урал» забьёт за 1.64, ничья в первом тайме за 2.39.

«На «Спартак» сложно делать прогнозы. Команда настолько несыграна и нестабильна, что даже в таком матче, где «Спартак» явный фаворит, не факт что выиграет. Понятно, что Парфенов будет очень серьёзно настраивать свою команду на матч, бороться «Урал» умеет, так что «Спартаку», который после победы над ЦСКА проиграл три из четырёх матчей, а четвёртый выиграл с трудом в Самаре, ждёт очередной тяжёлый и валидольный для болельщиков матч».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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