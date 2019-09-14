«Спартак» — «Урал»: прогноз Александра Шмурнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Урал» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» забьет в обоих таймах за 2.40.



«Опять о наших баранах. Не знаю, как относиться к тому, что “Спартак” в двух матчах подряд не смог забить. “Браге” забил, но это произошло, когда шансов на выход в следующую стадию уже не было. Извлечь выгоду из этого гола было невозможно. А “Зениту” не забил вовсе.



“Спартак” не так плохо играл, эта серия должна прерваться. Нагнетание, даже когда соперник встает в две линии, попытки проникновения в штрафную разными способами, забегания по флангам, проходы через центр, удары со средней и дальней дистанции — все это есть у “Спартака”. Неправда, что красно-белые не имеют никаких контуров. Эти контуры есть, но говорить о готовности команды Олега Кононова реагировать на неудачи, прибавлять в ходе матча и искать планы B,C и D рано.



Начну с Эзекиэля Понсе. С тем же “Туном” он забивал хорошие, добротные мячи центрфорварда. Сейчас он с хорошим настроением вернулся из олимпийской сборной Аргентины, где в матче с боливийцами сделал хет-трик. Аргентинец, скорее всего, впервые появится в стартовом составе после трехматчевой дисквалификации. Он и с “Зенитом” мог играть, но вышел только на замену в концовке и не смог попасть в игру против закупорившегося в своей штрафной соперника.



Против веселого и лихого “Урала” “Спартак” должен получить шанс, Понсе в том числе. Мой основной подход в разборе этого матча — голы “Спартака”. Думаю, красно-белые забьют в первом тайме, дальше могут запросто случиться проблемы, но, полагаю, и в концовке встречи “Спартаку” удастся добиться успеха. Мой прогноз — хозяева забьют в обоих таймах с коэффициентом 2,40».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.