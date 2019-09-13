Эксперты назвали ставки россиян на матч СКА — ЦСКА в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА начнётся сегодня, 13 сентября, в 19:30 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



48% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев льда, 41% — на москвичей, и 11% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 5 шайб, поставлено 78% объёма рынка при коэффициенте 2.15. 22% приходится на то, что в матче будет меньше 5 шайб (коэффициент 1.7).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу СКА. На этот исход поставлено 33% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех ЦСКА (28%), на то, что обе команды забросят хотя бы по шайбе (18%), на то, что в матче будет минимум 5 шайб (11%), и на то, СКА победит с учётом овертайма (10%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 200 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что ЦСКА выиграет в основное время с коэффициентом 2.65. Средняя сумма ставки на матч — 400 рублей.

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