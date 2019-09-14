«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин в шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл».



Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 3 мяча за 2.18.



«Несмотря на то что футбол полон чудес, всякое может быть. Безусловно, эта оговорка обязательно должна быть. Но советую поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5). То есть минимум в 3 мяча «Ливерпуль» должен выиграть. Несмотря на календарь… Мартин Дубравка? Я вас умоляю, таких вратарей, как Дубравка, немало. Дарлоу не хуже Дубравки! У «Ливерпуля» вратаря не будет? И что? Адриан показал себя прекрасно. Они будут играть с позиции силы. Главное — не сделать того, что сделал Кариус в финале Лиги чемпионов».



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