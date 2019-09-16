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«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на матч 5-го тура АПЛ

«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на матч 5-го тура АПЛ
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Известный комментатор Александр Елагин в рамках шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт 16 сентября в Бирмингеме.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.64.

«Я бы поставил всё-таки на победу «Астон Виллы». Они должны выиграть у «Вест Хэма» прежде всего за счет обороны, своего вратаря. Правда, у них не будет Трезеге, который был удалён, и… Впрочем, не он там делает, в общем-то, погоду. Ну и «Вилла Парк» — стадион вообще считается одной из, так скажем, Мекк, применительно к Бирмингему. Там большая вместимость, и атмосфера там сумасшедшая. Он входит в так называемый элитарный список стадионов».

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