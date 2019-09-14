«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 9-го тура РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» – «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» победит за 1.85, обе забьют за 1.95.



«Почему ставлю на «обе забьют»? Ну, «Сочи» прилично укрепился. Команда наконец-то сложилась. И тут же пришла первая победа, причем сразу с тремя забитыми мячами.



У меня полная уверенность, что «Сочи» не вылетит. Там практически второй состав «Зенита», который не нужно наигрывать. Все игроки — опытные. Сочинцы укрепили каждую линию и, думаю, с каждым туром будут выглядеть увереннее.



Но все-таки «Локомотив», конечно, сильнее. Тут вопросов нет. Не случайно команда Семина находится в лидирующей группе. Да, один из Миранчуков травмирован. Но в «Локо» есть возможность качественной ротации. Думаю, «Локомотиву» будет сложно. Но это высококвалифицированная команда, управляемая очень опытным тренером. Предполагаю, что «железнодорожники» очки не потеряют».



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