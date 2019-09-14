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«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» в 4-м туре Бундеслиги.

Ставка: ТБ 3,5 гола в матче за 2.15.

«Очень интересный матч. «Лейпциг» стал лидером после трех туров в чемпионате Германии, и только эта команда не потеряла очков. Даже у «Баварии» уже одна ничья, Дортмунд вообще проиграл. Интересно будет посмотреть, на что способен нынешний «Лейпциг» против гранда.

Если раньше только «Бавария» многих игроков поставляла для разных сборных, то теперь и «Лейпциг» это делает. Есть игроки сборной Германии, есть выступающие за Австрию. Чуть ли не весь состав основной вызывался. Так что «Лейпцигу» в плане подготовки будет не легче, чем «Баварии».

Но здесь должен сыграть фактор своего поля — это должно помочь «Лейпцигу» эмоционально. К тому же это более молодая команда, чем «Бавария». Она часто ловит кураж. И если «Бавария» позволит сопернику поймать свою волну, это ни к чему хорошему не приведёт.

Хотел бы, чтобы в этом матче как можно чаще счет был равным, но не обязательно 0:0, тогда никто закрываться не будет — обе команды постараются искать шансы впереди. Жду голов. В атаку стараются играть и те, и другие. Так что жду минимум 4 мяча от этого матча».

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