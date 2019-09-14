«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с азиатской форой «0» за 2.85.



«Лейпциг» в прошлом сезоне не участвовал в чемпионской гонке, но при этом сумел сохранить третью строчку, которая вывела в Лигу чемпионов. Дошли «быки» и до финала Кубка Германии, где без шансов были повержены «Баварией». В этом сезоне под руководством Юлиана Нагельсмана «Лейпциг» выиграл все три матча в чемпионате, благодаря чему и выбился в лидеры.



«Бавария» начала сезон невзрачно. Поражение в матче с «Боруссией» в Суперкубке и ничья в стартовой встрече с «Гертой», безусловно, расценивались Нико Ковачем как провал. Однако после этого чемпион Германии пришел в себя и выдал две крупные победы кряду: сначала в гостях со счетом 3:0 был обыгран «Шальке», затем дома со счетом 6:1 был разгромлен «Майнц».



«Бавария» оступилась несколько раз на старте сезона и продемонстрировала тем самым, что проблемы в игре у команды есть. «Лейпциг» в свою очередь очень ровно начал сезон и выиграл все три матча, получив таким образом преимущество в два балла перед конкурентами.



Очевидно, что расставаться с первой строчкой «быки» не собираются и наверняка рассчитывают дать бой «Баварии», и потенциал для этого у них определенно есть».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.