«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с азиатской форой «0» за 2.85.
«Лейпциг» в прошлом сезоне не участвовал в чемпионской гонке, но при этом сумел сохранить третью строчку, которая вывела в Лигу чемпионов. Дошли «быки» и до финала Кубка Германии, где без шансов были повержены «Баварией». В этом сезоне под руководством Юлиана Нагельсмана «Лейпциг» выиграл все три матча в чемпионате, благодаря чему и выбился в лидеры.
«Бавария» начала сезон невзрачно. Поражение в матче с «Боруссией» в Суперкубке и ничья в стартовой встрече с «Гертой», безусловно, расценивались Нико Ковачем как провал. Однако после этого чемпион Германии пришел в себя и выдал две крупные победы кряду: сначала в гостях со счетом 3:0 был обыгран «Шальке», затем дома со счетом 6:1 был разгромлен «Майнц».
«Бавария» оступилась несколько раз на старте сезона и продемонстрировала тем самым, что проблемы в игре у команды есть. «Лейпциг» в свою очередь очень ровно начал сезон и выиграл все три матча, получив таким образом преимущество в два балла перед конкурентами.
Очевидно, что расставаться с первой строчкой «быки» не собираются и наверняка рассчитывают дать бой «Баварии», и потенциал для этого у них определенно есть».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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