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«МЮ» — «Лестер»: прогноз Александра Неценко на матч английской Премьер-лиги

«МЮ» — «Лестер»: прогноз Александра Неценко на матч английской Премьер-лиги
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Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

Ставка: «Лестер» не проиграет плюс обе команды забьют за 2.80.

«Матч «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» нас ждет в этом туре АПЛ. Диспозиция в этом матче изменилась. Сейчас «Лестер» является командой, способной победить на «Олд Траффорд». Давайте разбираться почему и оттолкнемся от «Манчестер Юнайтед».

У команды всего одна победа, а три тура подряд коллектив Сульшера не выигрывает. При этом проигрывает «Кристал Пэлас» и не может победить «Саутгемптон», который боролся за выживание в прошлом сезоне. У команды масса кадровых проблем накануне игры с «Лестером». Во-первых, точно не будет играть Люк Шоу. Уан-Бисссака тоже под вопросом. Магуайр играл за сборную Англии. Если в матче с Болгарией все было хорошо, то с Косово помните, сколько команда пропустила мячей. Магуайер пока показывает неровный футбол. Матч с «Кристал Пэлас» тому доказательство.

Кроме того, травмирован Погба. Не будет играть Антони Марсьяль. Мы осознаем, что с креативом у «Манчестер Юнайтед» все будет не на самом высоком уровне. У «Лестера» состав полноценный, оптимальный. «Лестер» в этом сезоне доказывает, что способен попасть в топ-6. Задача перед «Лестером» стоит понятная — каждый сезон попадать в еврокубки. Брендон Роджерс приходил в команду под гарантии это обеспечить. Сейчас у «Лестера» все в порядке, потому что команда, в отличие от «МЮ», ни разу не проиграла. С «Челси» и «Вулверхэмптоном» были достигнуты статусные ничьи. В последнем туре — победа, а в сумме пять забитых мячей. «Лестер», мне кажется, приедет на «Олд Траффорд» с мыслями о победе, но точно не проиграет.

Суммировал бы это условие со ставкой «обе забьют». В последних трех турах и у «Лестера», и у «Манчестер Юнайтед» эта ставка заходила. «Лестер» не проиграет плюс обе команды забьют. Поставил бы на это, коэффициент будет за 2,5 наверняка. Надеюсь, мы победим. Удачи».

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