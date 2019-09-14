«Интер» — «Удинезе»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 3-го тура Серии А

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Удинезе».
Ставка: победа «Интера» через тотал больше 2,5 за 1.82.
«По многим причинам одной из самых интересных команд старта сезона является «Интер»: работа Конте плюс сильная селекция, много качественных молодых футболистов, с которыми мы плохо знакомы, например хавбек Стефано Сенси, в первых матчах производящий фурор.
Думаю, «Интер» продолжит выигрывать – сейчас «Удинезе» не такая сильная команда. Тем более дома, тем более после такого удачного старта «нерадзурри» не составит труда обыграть соперника. Подчеркну, что команда на ходу и Конте – очень сильный тренер. Поэтому победа «Интера» через тотал больше 2,5».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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