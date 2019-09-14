Дональд Серроне – Джастин Гейджи: прогноз Романа Мазурова на бой UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 158 Дональд Серроне (США) – Джастин Гейджи (США), который состоится 15 сентября.



Ставка: победа Гейджи в 1, 2 или 3 раунде за 2.10.



«Дональд Серроне не нуждается в представлении. Настоящий отчаянный парень, дерётся чаще всех. Мне кажется, он способен выступать раз в неделю. Он наикрутейший кикбоксер и великолепный ударник. Вспомните хотя бы его сумасшедший бой с Тони Фергюсоном, где Эль Кукуй сломал ему нос, что, впрочем, не смутило Серроне.



Джастин Гейджи – настоящий гангстер, он пришел в UFC из лиги WSOF, где ни разу не проиграл. И тут же прыгнул на Майкла Джонсона, с которым устроил конкретную зарубу. Затем были два поражения — от Эдди Альвареса и Дастина Порье. Но Гейджи это не остановило. В итоге он смог вернуться на победные рельсы и одержал победу над Джеймсом Виком и Эдсоном Барбозой. Джастин — базовый борец, он категорически не хочет бороться.



Джастин Гейджи, по обыкновению, наверняка попрется вперед и будет стараться бить, ломать, крушить, обмениваться. Серроне наверняка попытается держать оппонента больше на дистанции, обстреливать его ногами. Кстати, у Джастина Гейджи очень мощный лоукик, которым он постарается соперника замедлить, измотать и добраться до его головы. Если честно, в этот исход верю больше, хотя, конечно, старика-ковбоя Дональда Серроне очень уважаю. Считаю, Джастин Гейджи будет фаворитом в этом противостоянии, он обязательно одержит победу».