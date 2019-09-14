NiP — forZe: прогноз на киберспортивный матч BLAST Pro Series Moscow 2019

14 сентября состоится матч второго игрового дня турнира BLAST Pro Series Moscow 2019 между Ninjas in Pyjamas и forZe.
Ставка: победа forZe за 2.15.
Нынешний состав NiP кажется исчерпавшим себя. Провал на мейджоре это только подтвердил, непонятки с ростером (особенно интересно, будет ли играть GeT_RighT) тоже, очевидно, мешают выступлениям. Команда постоянно меняет игроков, при этом создается впечатление, будто эти непонятки сказываются и на индивидуальной форме игроков. Куда делся forest? Легендарный игрок на мейджоре сыграл худший турнир в карьере! Явно со шведами что-то не то.
В свою очередь forZe хоть тоже не смогли выполнить задачу на берлинский мейджор, но для них этот турнир был первым крупным в карьере, и они уже смотрелись очень здорово. В целом, можно сказать, россияне на подъеме, в хорошей форме и круто играют.
Думаю, в этой встрече все объективные показатели указывают именно на победу forZe. На стороне NiP только опыт больших турниров, однако если у них нет мотивации (вероятно) или какие-то серьезные разногласия внутри команды (это лишь мои догадки), то как им поможет опыт?
Думаю, NiP уже с удовольствием давно сделала бы серьезные перестановки, если бы поездка в Москву на этот турнир. Поэтому ставлю на победу более мотивированных молодых ребят из forZe.
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