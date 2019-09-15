Франция — Австралия: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч за третье место мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года Франция — Австралия.
Ставка: победа Австралии за 2.00.
«Для Франции поражение от Аргентины явилось тяжелейшим ударом. Команда Венсана Колле считалась фаворитом в полуфинале, но уступила с большой разницей в счете, не добившись от своих лидеров сколько-нибудь внятной игры в атаке. Верна поговорка, что команда играет так, как ей позволяет соперник. Колле давно стал очень высококлассным тренером, но среди его недостатков остался один — недостаточный уровень мотивации своих игроков. Предполагаю, что настроить французских баскетболистов на решительный бой с австралийцами ему не удастся. А значит, у французов будет одно оружие — дальние броски. Пойдут трёхи — они сумеют добыть победу. А нет — не будет успеха.
У Австралии матч за 3-е место будет кульминацией года. И бороться команда тренера Леманиса будет изо всех сил. А сил этих осталось много. В составе австралийцев есть кому опекать Фурнье и Гобера, есть кому оказывать давление под кольцом, есть кому бежать в быстрые прорывы или стрелять из-за дуги».
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