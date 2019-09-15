Аргентина — Испания: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на финальный матч мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года Аргентина — Испания.



Ставка: победа Аргентины с форой «+7,5» за 1.45, ТМ 154 очка за 1.90.



«Встречаются одна из самых опытных команд — Испания с Золушкой турнира — Аргентиной. Тренер испанцев Серджио Скариола уже насмотрелся на соперника и, думаю, сделал выводы. Испания не может соревноваться с Аргентиной в быстром баскетболе, однако может навязывать южноамериканцам тактику, которая выгодна именно Испании. Розыгрыш мяча с обязательным задействованием центров, в первую очередь Газоля. Много передач в углы площадки, где аргентинцы навязывают сопернику двойную атаку игрока с мячом.



В команде Испании есть игроки, владеющие передачей, которые могут специально провоцировать соперников на двойную атаку, с тем чтобы отдать передачу либо вдоль лицевой линии, либо диагональный пас на линия штрафного броска. А в защите у испанцев есть несколько игроков, которые будут меняться на опеке Сколы, и нет ни одного, который мог бы выключить из игры Кампаццо. Для победы Аргентине обязательно понадобятся Лапровиттола, Вильдоза, Гарино и Дек, их очки и старание в защите».