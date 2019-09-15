«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Оренбург» — «Рубин».



Ставка: «Оренбург» победит за 2.35, ТМ 2,5 мяча за 1.60.



«Оренбург» — команда, против которой очень сложно играть в атаке. Она сушит атаку соперников. Но сам «Оренбург» постоянно создает опасность у ворот соперника.



Да, «Оренбург» в этом сезоне стартовал очень слабо. Не было побед. Находились на самом дне турнирной таблицы. Но потихоньку всё налаживается, потому что главный тренер команды работает скрупулезно.



«Рубин» полностью изменился. Сейчас это атакующая, но очень молодая и неопытная команда. Думаю, такая игра «Рубина» только на руку «Оренбургу», который отлично действует на контратаках. Поэтому здесь отдаю предпочтение хозяевам поля».



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