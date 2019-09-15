«Тамбов» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Тамбов» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА со счетом 1:0 за 5.00.



«Тамбов» принимает «армейцев». “Принимает” — говорим условно, поскольку команда проводит домашние матчи в Саранске. И, заметим, проводит не очень удачно: три последних матча дома “Тамбов” проиграл всухую. И вообще, команда, дебютирующая в высшей лиге, только в одном матче пока что не пропускала.



Что было в предыдущем, восьмом туре? Драматичные игры и для ЦСКА, и для “Тамбова”. В Туле «армейцы», пропустив мяч, сделали все, чтобы очки не потерять, и в итоге одержали волевую победу — 2:1. Их защитник Гогуа, новичок, забил решающий мяч в ворота соперника. Этот защитник — бывший игрок “Тамбова”, и в “Тамбове” он забил два мяча в пяти матчах. Перешёл и уже отличился. Посмотрим, как он будет выглядеть в этой встрече.



“Тамбов” играл с “Ахматом” в гостях, и там здорово все складывалось: тамбовчане вели с шестой минуты матча, но немножко не додержали и на 90-й минуте Бериша сравнял. Вот такая досада в матче на выезде.



ЦСКА занимает четвертое место. Но отметим, если по показателям в домашних матчах ЦСКА на первом месте в таблице, то по выездным — всего лишь на седьмом, в четырех играх на выезде ЦСКА набрал шесть очков. А в данном случае ЦСКА играет на выезде.



“Тамбов” занимает последнее место в турнирной таблице. На старте была какая-то надежда, но сейчас все не очень здорово у них складывается.



Если брать во внимание травмы, то у “Тамбова” под вопросом Кулик, у него травма. ЦСКА же остался без Набабкина, Ефремова и Щенникова, они по-прежнему травмированы. Под вопросом Бийол, Васин, Сигурдссон. До сих пор не знаем, что с Дзагоевым. Потери есть у обеих команд.



Вот такая история у матча “Тамбов” — ЦСКА. Учитывая все сказанное, рискну: поставлю на конкретный счет. Когда-то я должен это делать! Вот такую сложную ставку предлагаю: победа ЦСКА со счетом 1:0 и коэффициентом 5,00».



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