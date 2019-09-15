«Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии
Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.59, ничья в первом тайме за 2.44.
«Две нестабильные и весёлые команды, которые играют, как правило, результативно. Однако два последних матча между этими командами завершились с низовым результатом. Возможно, в силу того, что испанские тренеры очень не хотели друг другу проигрывать.
Сейчас ситуация тоже не располагает к развлечению: у «Арсенала» два матча без побед, пусть и с сильными соперниками, а «Уотфорд» уже умудрился в двух матчах пропустить по три мяча. Самое время подумать об обороне. Думаю, обе забьют, но голов будет 2-3».
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