«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Аксёнова на матч РПЛ

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Крылья Советов».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.80.



«Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» кажется весьма предсказуемым. Во-первых, «Краснодар» сыграет дома, а это значит, что будет почти до отказа заполненный великолепный стадион. В таких условиях команда Мусаева показывает свой максимум.



Во-вторых, видно, что краснодарцы все больше и больше сыгрываются. Эта сыгранность новичков с теми, кто был раньше в команде, уже на поверхности. С каждым туром команда становится все сильнее и сильнее. Если посмотреть таблицу краснодарской команды, то в первых турах была серия поражений, а потом либо победы в меньшинстве, либо ничейные исходы. «Краснодар» показывает очень интересный футбол.



В-третьих, у «Краснодара» наступает очень интересная пора — не только чемпионат России, но будет Кубок и Лига Европы. В этом туре надо показать всё самое лучшее и самое интересное, чтобы перекинуть мостик в еврокубки. То есть от хорошей игры в чемпионате России перейти к хорошей игре в Лиге Европы.



Что касается «Крыльев», то здесь будет много сложностей, потому что сезон складывается не лучшим образом. Трудности, трудности и ещё раз трудности. Говорят, что Миодраг Божович может покинуть команду. Появляются кандидатуры тренеров. «Крылья Советов» продолжает раскачивать из стороны в сторону. Мне кажется, что выезд в Краснодар — это удобный тур, чтобы что-то в этом смысле изменить. «Крыльям» будет сложно добиться положительного результата и даже сыграть вничью.



Думаю, что будет много мячей в этом матче. Особенно «Краснодар» должен проявить себя в атаке, поэтому поставлю на тотал больше 2,5 мяча».