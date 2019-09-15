«Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Уотфорд» — «Арсенал».



Ставка: победа “Арсенала” за 2.05.



“Уотфорд” — первая из команд АПЛ, решившаяся на смену главного тренера. Новым наставником стал Кике Санчес Флорес, хорошо знакомый поклонникам испанского футбола, да и тем, кто следит за Англией. Но что может быть в такой ситуации?



“Арсенал” неплохо стартовал в новом сезоне. Да, было поражение в матче с “Ливерпулем”, но кто не проигрывает на “Энфилде”? Не вижу катастрофы. Важнее смотреть на другие матчи, а там “канониры” собрали немало очков. Команда Унаи Эмери смогла переломить ход неудачно складывавшегося матча с “Тоттенхэмом” в туре перед паузой на матчи сборных.



У “Арсенала” постепенно складывается игра в атаке — и Себальос адаптируется, и Николя Пепе был очень активен в матче с “Тоттенхэмом”. Да, он пока не забил, но брал на себя игру и пытался демонстрировать то, что регулярно показывал во французском чемпионате в прошлом сезоне.



Мне кажется, новому специалисту будет тяжело изменить “Уотфорд”. В первых двух турах команда выглядела одной из самых слабых в лиге. Это подтверждается столь малым количеством очков.



С “Арсеналом”, который свою игру находит, “Уотфорду” будет трудно сыграть вничью даже на своем поле. Мой прогноз — победа “Арсенала”, у которого в хорошей форме находятся лидеры атаки, с коэффициентом 2.05».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.