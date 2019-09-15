«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Крылья Советов».



Ставка: ничья в первом тайме за 2.45.



«У «Крыльев» 2 победы и 1 ничья в 8 матчах. Это плохой результат. С другой стороны, мы видели, как волжане на выезде разобрались с «Уралом». Плюс добротная гостевая игра с «Ростовом». Божовичу, похоже, удается настраивать свой коллектив на выездные матчи.



У «Краснодара» скоро игра с «Базелем». Но не думаю, что этот фактор окажет серьезное влияние на результат в чемпионате. Довольно простая группа у «быков» в Лиге Европы.



Думаю, вряд ли у «Краснодара» получится блицкриг в предстоящей встрече. «Крылья» сосредоточатся на обороне и контратаках имени Соболева. «Краснодар» же, на мой взгляд, будет рационально тратить силы. Поэтому предположил бы, что развязка случится в концовке встречи, а в первом тайме будет разведка. Моя ставка — ничья в первом тайме».



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