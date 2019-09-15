«Верона» — «Милан»: прогноз Игоря Кытманова на матч 3-го тура Серии А

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2019/20 «Верона» — «Милан».



Ставка: победа «Вероны» с форой «+1» за 1.70.



«Последние две домашние игры «Верона» у «Милана» выиграла, и вообще «Верона» — это больше домашняя команда. Что относится и к большинству коллективов итальянской Серии А, которым предстоит бороться за выживание.



Что касается «Милана», то команда Марко Джампаоло пока только нащупывает свою игру, и все ждут от «Милана» яркого, атакующего футбола, который россонери пока не показывают, и я думаю, что не покажут и в Вероне. Если «Милан» и одержит победу, то победу весьма натужную и весьма скромную.



Марко Джампаоло, нынешний главный тренер «Милана», и Иван Юрич, тренер «Вероны», который в свое время возглавлял «Дженоа», — старые знакомые и хорошо знают друг друга, так что каких-то особых секретов не будет ни для того, ни для другого. «Верона» постарается максимально грамотно сыграть в обороне, и, как я уже сказал, крупно команда Ивана Юрича проигрывать не должна.



Так что я бы даже рискнул здесь взять «Верону» с форой «+1», учитывая нынешние игровые проблемы «Милана» и то, как натужно пока играют красно-чёрные в нынешнем чемпионате».



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