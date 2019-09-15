«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на чемпионат России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Крылья Советов».



Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» 2-3 мяча за 2.07.



«Все более-менее понятно. С возвращением Ари в строй у «Краснодара» совершенно другая атака. Насколько понимаю, новичок Фернандеш не сыграет из-за травмы. Травм у «Краснодара» очень много. Ну, может быть, пауза сейчас пошла на пользу краснодарцам, график у них был очень интенсивный. Можно продышаться, наиграть что-то в тренировочном процессе и подкопить силенки.



Дома «Краснодар» хорош, сейчас идет в лидерах. Повторюсь, с возвращением Ари атака выглядит совсем иначе. И розыгрыш короткий получается, и Ари угрожает воротам, и вторая линия атаки тоже очень неплохо стала выглядеть. Это ощущалось в матче с «Уралом».



Оборона «Крыльев» много пропускает в этом сезоне, разница у команды отрицательная. Но сомневаюсь, что четыре мяча «Краснодар» забьет в ворота самарцев. Два-три — нормально. Думаю, «индивидуальный тотал «Краснодара» 2-3 мяча» за 2,07 — хороший вариант. Я бы даже сказал, это оптимальная ставка. Можно было бы фору сыграть, но тотал голов нравится больше».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.