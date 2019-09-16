Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть РПЛ после проигрыша «Уралу»

В матче 9-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле уступил «Уралу» со счётом 1:2. После этого матча букмекеры резко повысили коэффициент на победу спартаковцев в РПЛ.



Поставить на то, что команда Олега Кононова станет чемпионом, можно с коэффициентом 50.0, что соответствует вероятности 2%. Перед матчем с «Уралом» шансы спартаковцев оценивались коэффициентом 20.0.



По оценке аналитиков, фаворит — «Зенит». Шансы подопечных Сергея Семака эксперты оценили коэффициентом 1.75 (вероятность 52%). Поставить на «Краснодар» можно с коэффициентом 4.5 (шансы — 20%).



Сделать ставку на то, что чемпионом станет ЦСКА или «Локомотив», предлагается за 7.0 (13%). Наконец, шансы «Ростова» букмекеры оценили коэффициентом 25.0 (4%).



После 9 туров в турнирной таблице РПЛ лидируют «Зенит»и «Краснодар», набравшие по 20 очков. У ЦСКА на одно очко меньше. «Локомотив» отстаёт от лидеров на 3 очка. У «Ростова» тоже 17 очков, но на один матч меньше. «Спартак» занимает 6-е место, команда Олега Кононова набрала 14 очков.



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