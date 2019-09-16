«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья в первом тайме и победа «Ростова» в матче за 4.30.



«Карпин поменялся, и команда вслед за ним поменялась. Менталитет другой у «Ростова» — стоит хотя бы взглянуть, сколько ростовчане забивают и пропускают.



Теперь «Ростов» играет не в тот футбол, где нужно после своей атаки сразу оказаться у своих ворот. «Ростов» прессингует, порой играет в позиционную атаку. Раньше ничего похожего мы не видели.



Сегодня приятно посмотреть на «Ростов». Нравится мне, как команда поменялась. Приятно, что болельщики идут даже на нетоповые игры. И это команде помогает дожимать.



А «Ахмат» в этом сезоне волей не отличается. «Ахмат» где-то застыл. Как играла команда, так и продолжает. Есть классные футболисты, но этого мало.



Дома «Ростов» должен побеждать. Ставлю на него, но не просто так. Думаю, первый тайм «Ахмат» поборется. Дальше «Ростов» своё возьмёт. Беру «первый тайм ничья, второй тайм победа «Ростова», — сказал Титов.



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