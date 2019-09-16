«Торино» — «Лечче»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2019/20 «Торино» — «Лечче».
Ставка: обе забьют за 2.01.
«Торино» недавно продлил контракт с Мадзарри. Да, команда вылетела из Лиги Европы, уступив «Вулверхэмптону», но всё равно у неё амбициозные планы на сезон.
«Лечче» после долгой паузы вернулся в Серию А. Это команда из очень бедного региона, она, разумеется, небогатая, скромная.
Поэтому здесь искать фаворита долго не надо. Да, возможно, на старте «Лечче» постарается как-то удивить за счёт мотивации, огромного желания.
Поэтому я бы не стал уходить в прогноз на исход, я бы сделал ставку «обе забьют», — сказал Арустамян.
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