ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 2.05.



«Локомотив» потихоньку нащупывает свою игру и, кряхтя, взбирается по турнирной таблице, оттолкнувшись от дна. Не всё ещё в порядке в королевстве Датском, но определённая осмысленность появляется, и, что ещё важнее, она растёт. Правда, ярославцы ещё ни разу не играли с командами Востока, да и вообще из дома пока ещё никуда не выезжали, поэтому судить о том, каков «Локомотив» на выезде, мы можем лишь умозрительно.



У ЦСКА в этом плане всё ясно, понятно и разложено по полочкам. «Армейцы» успели и дома вволю наиграться, и на выезде побывать, и даже в Санкт-Петербурге выиграть всухую, что, в общем-то, расставило ЦСКА и СКА по их, «армейскому», табелю о рангах. Поэтому когда отвалится «Витязь» (а остальные уже натеряли кучу очков и опережают СКА лишь за счёт количества сыгранных матчей), то таблица Западной конференции приобретёт привычную стабильность. Там, кстати, должен и «Локомотив» к верхам подобраться. Вот только, думается, не в этот раз.



«Локомотив» пока играл со «средним классом», и не вообще, а только Запада. Играл дома, набрал в этих матчах 50% очков. Для того, чтобы выглядеть на равных с действующим обладателем Кубка Гагарина, идущим по сезону, как советский спецназ по африканским деревушкам, это слишком мало. Конечно, ярославцы будут цепляться, конечно, выпьют у ЦСКА немало крови. Но взять даже очко не смогут.



ЦСКА победит, скорее всего, не слишком убедительно, в две шайбы. Но за голевым результатом «армейцы» при Никитине вообще не гонятся», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Сорокин остановит ярославцев Четыре предыдущие очные встречи «Локо» и ЦСКА получились низовыми.